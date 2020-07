Perigo: Inmet avisa sobre baixa umidade do ar nesta sexta

O estado de Mato Grosso do Sul, está em alerta de perigo para baixa umidade do ar neste final de semana de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o aviso do Inmet, a umidade relativa do ar pode variar entre 20% a 75%, principalmente nas regiões centro-norte e leste, com vento moderado com rajadas, especialmente nas regiões pantaneira, sudoeste e sul.

O alerta fica para risco de incêndios florestais e à saúde. Ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Orientações

Para evitar maiores riscos à saúde, beba bastante líquido e evite realizar atividades físicas.

Diminua a exposição ao sol e fique dentro de casa, o que pode ajudar no isolamento social imposto devido a pandemia do novo coronavírus.

Use hidratante para pele e umidifique o ambiente.

Deixe seu Comentário

Leia Também