“Pico” do frio é hoje, mas calor volta a partir de amanhã

As temperaturas em Mato Grosso do Sul começaram a cair desde quarta-feira (6), e se estende até esta quinta-feira (7), quando está prevista mínima de 8°C.

De acordo com informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será nublado a parcialmente nublado e a máxima pode alcançar os 28°C, no Estado. Em Campo Grande, a mínima deve registrar 12°C e a máxima 28°C.

Ainda conforme o Inmet, a frente fria começa a se afastar entre esta quinta e o próximo domingo (10), a temperatura vai começar a subir a partir desta sexta-feira (8) e o sol deve predominar no final de semana em todo Estado.

