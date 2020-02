Pode chover forte nesta sexta-feira à tarde, diz Inmet

Priscilla Porangaba, com informações do Inmet

A previsão para a capital sul-mato-grossense nesta manhã de sexta-feira (7) é de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e com períodos de parcialmente nublado.

Segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima pode chegar a 31ºC, e a mínima deve ficar em 22ºC.

A umidade relativa do ar máxima pode chegar a 95%, e a mínima em 60%, o que não oferece riscos à saúde da população.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê termômetros com temperatura máxima de 34ºC, e a mínima deve ficar em 19ºC. O céu do estado deve ficar nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde. Chove forte no centro-oeste , norte e nordeste.

