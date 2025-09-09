Pode chover? Meteorologia não descarta em meio a calorão desta terça-feira em MS

As chuvas poderão aparecer nesta terça-feira (9) em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, mas longe de provocar uma diminuição no calor presente dos últimos dias.

Existe a possibilidade, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mas as temperaturas permanecerão elevadas, principalmente no período da tarde.

Segundo o sistema meteorológico, a previsão indica sol e aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado. Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuvas de maneira isolada.

Durante a terça-feira, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte. Estão previstas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 24-31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados.

Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12-14°C. Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-26°C e máximas de até 35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 34-37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-21°C e máximas entre 31-32°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

