Menu
Menu Busca terça, 09 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Pode chover? Meteorologia não descarta em meio a calorão desta terça-feira em MS

Apesar da possibilidade, retorno das chuvas não diminuirá temperaturas

09 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo nublado e risco de chuva para Campo GrandeTempo nublado e risco de chuva para Campo Grande   (Luiz Vinicius)

As chuvas poderão aparecer nesta terça-feira (9) em algumas regiões de Mato Grosso do Sul, mas longe de provocar uma diminuição no calor presente dos últimos dias.

Existe a possibilidade, conforme a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), mas as temperaturas permanecerão elevadas, principalmente no período da tarde.

Segundo o sistema meteorológico, a previsão indica sol e aumento de nebulosidade, com possibilidade de chuvas nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado. Nas demais áreas, podem ocorrer pancadas de chuvas de maneira isolada.

Durante a terça-feira, deve-se observar um contraste térmico entre as regiões sul e norte do MS, onde as máximas devem atingir os 24°C na região sul e até 37°C na região norte. Estão previstas mínimas entre 14-19°C e máximas entre 24-31°C para as regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados. 

Em áreas pontuais, podem ocorrer temperaturas mínimas abaixo dos 12-14°C. Na região Pantaneira, as mínimas devem variar entre 23-26°C e máximas de até 35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 21-23°C e máximas entre 34-37°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas entre 20-21°C e máximas entre 31-32°C. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução
Brasil
Lei institui Novembro Roxo e amplia políticas de combate ao parto prematuro no país
Tereré está no jeito? Campo Grande terá calorão de até 41°C esta semana
Clima
Tereré está no jeito? Campo Grande terá calorão de até 41°C esta semana
Calor será intenso, e máxima pode chegar a 36°C na capital
Clima
MS vive pico de calor e sensação térmica deve ser de 40°C nesta segunda-feira
Feriado será quente e seco em boa parte de MS neste domingo
Clima
Feriado será quente e seco em boa parte de MS neste domingo
Foto: Sarah Chaves
Clima
Sábado será de tempo firme e temperaturas amenas em MS
Céu amanheceu limpo na Capital
Clima
Frente fria muda o tempo em parte de MS durante a sexta-feira
Fotoi: Getty Images
Clima
Mato Grosso do Sul chegou a 39,3 °C nas últimas 24 horas
Promessa de tempo seco e quente em Campo Grande
Clima
Calor segue firme, mas avanço de frente fria pode trazer chuva para MS
Tempo com poucas nuvens e com sol aparecendo
Clima
Altas temperaturas persistem e umidade segue em baixa nesta quarta em MS
Calor segue predominante em Campo Grande
Clima
Umidade fica em nível de alerta e MS terá calorão nesta terça-feira

Mais Lidas

Ismael foi assassinado a facadas no centro de Campo Grande
Polícia
Mãe relembra último abraço de Ismael, assassinado na Capital: 'Disse te amo'
Foto: Reprodução/Redes sociais
Polícia
Mulher ameaça vizinha com pistola do marido policial e casal vai preso
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
Polícia
JD1TV: Motociclista morre ao cair em buraco e bater em caminhão na Capital
A confusão aconteceu na madrugada de hoje
Polícia
'Totó' mata jovem a facadas no Centro de Campo Grande