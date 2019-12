Pode chover neste sábado com máxima de 33ºC na capital

Priscilla Porangaba, com informações da assessoria

A previsão do tempo deste sábado (14) para a capital sul-mato-grossense é de céu parcialmente nublado e chuva no final da manhã, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet)

Ainda na capital, pancadas isoladas também devem continuar à tarde e a noite, com temperatura máxima de até 33°C. A umidade relativa do ar máxima é de 90% e não oferece riscos a saúde da população.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto prevê céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas especialmente á tarde e no centro e norte, onde deve chover forte em pontos isolados

Na região sul e leste, o dia será de céu nublado e há previsão de chuva a qualquer hora do dia. A máxima será de 34°C em Dourados, Ponta Porã, Ivinhema, Fátima do Sul, Naviraí, Tacuru, Nova Andradina, Inocência, Paranaíba e Três Lagoas.

Em Sonora, Alcinópolis, Camapuã, São Gabriel do Oeste e Rio Negro, poderão ocorrer pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima será de 33°C. Aquidauana, Corumbá, Miranda e Porto Murtinho, o dia será de céu nublado, chuva e máxima que poderá chegar aos 35°C

