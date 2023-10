Pode tirar a poeira do casaco: MS deve ter 9ºC esta semana

Já pode ir procurando o seu fiel casaco, que o frio deve aparecer em breve, de acordo com previsão meteorológica. Mesmo com um início de semana marcado por máximas de 37ºC, o sul-mato-grossense pode esperar uma queda repentina das temperaturas ainda nesta semana.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), a semana será marcada por chuvas e tempestades em diversas regiões do Estado, favorecidas por área de baixa pressão atmosférica no Paraguai, que contribuirá na formação de nuvens. As altas temperaturas, com máximas de 32ºC, devem permanecer em algumas regiões, até quinta-feira (2), quando uma frente fria muda os termômetros de MS.

Já na sexta-feira (3) a situação deve mudar, com o avanço de uma frente fria que deve derrubar as temperaturas, podendo chegar entre 9ºC e 11ºC, principalmente na região sul do Estado.

Na Capital, a queda brusca de temperatura deve ser registrada no sábado (4), onde os termômetros marcam mínima de 16ºC e máxima de 27ºC. E aí, está preparado para o frio da semana?

