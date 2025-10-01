Ponta Porã teve o maior registro de chuva em MS nesta quarta-feira

A manhã desta quarta-feira (1º) foi marcada por instabilidade climática em diversas regiões de Mato Grosso do Sul, com registro de chuvas leves a moderadas, ventos fortes e até trovoadas, conforme informações divulgadas pelo meteorologista Natálio Abrahão.

Entre os destaques, a cidade de Ponta Porã registrou o maior volume de chuva até o momento, com 14,6 mm, acompanhada de temperatura mínima de 18,2°C. Já em Naviraí, a chuva foi de 8,4 mm, mas o que chamou atenção foram os ventos de 55,2 km/h, indicando o avanço de uma frente de instabilidade.

Outras cidades com precipitações relevantes incluem:

Rio Brilhante: 8,8 mm

Nova Alvorada do Sul: 6,0 mm

Amambai: 6,0 mm

Laguna Carapã: 4,6 mm

Sete Quedas: 1,6 mm

Aral Moreira: 1,6 mm

Iguatemi: 1,0 mm

Na capital, Campo Grande, os registros foram variáveis dependendo da região. No centro, choveu 2,8 mm, com ventos de até 48,1 km/h. Já na região do Shopping Norte Sul, o acumulado chegou a 8,6 mm, enquanto na Carandá Bosque foram registrados 6,4 mm. A média geral de chuva na cidade foi de 4,2 mm.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também