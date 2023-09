Porto Murtinho se mantém como município mais quente de MS com 42,9°C

Passando do registro dos 40°C a muitos dias, Mato Grosso do Sul continua registrando altas temperaturas, conforme o último boletim divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), nessa terça-feira (26), Porto Murtinho bateus 42,9°C.

Até então a maior temperatura observada tinha sido em Água Clara que registrou 42, 2°C no sábado, mas diminuiu para 41,9°C sendo a 2ª cidade mais quente registrada ontem.



As outras cidades que também passaram dos 41°C foram Três Lagoas na região do Bolsão, Corumbá e Paranaíba.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também