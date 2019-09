Possibilidade de chuva continua neste domingo

O domingo (22) tem possibilidade de chuva em Mato Grosso do Sul. A meteorologia indica céu parcialmente nublado passando a nublado com possibilidade de chuva para áreas isoladas abrangendo todas as regiões do Estado nos períodos entre tarde e noite.

Os índices de umidade do ar seguem sem grandes mudanças, permanecendo elevados durante a manhã, e em queda nas horas mais quentes do dia. O dia de descanso da grande maioria dos sul-mato-grossenses terá umidade do ar entre 70% e 20%, considerado estado de atenção, pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Já as temperaturas podem variar entre 16°C e 36°C.

Para a Capital, a meteorologia prevê possibilidade de ligeiro declínio na temperatura, que pode variar entre 20°C a 34°C. Há possibilidade de chuva para áreas isoladas da cidade.

Confira a previsão para algumas regiões do Estado no mapa elaborado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

