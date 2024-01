Possibilidade de tempestade agita a sexta-feira em Mato Grosso do Sul

A previsão meteorológica para essa sexta-feira (12) mostra que possíveis tempestades podem atingir Mato Grosso do Sul, diante da mudança do cenário climático, após longos dias de calorão e altas temperaturas.

Existe a possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada, podendo ainda ocorrer chuvas intensas e tempestades com raios e rajadas de vento, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Conforme relatório da coordenadora do Centro, a meteorologista Valesca Fernandes, essa condição de instabilidade atmosférica ocorre devido ao deslocamento de cavados e a atuação de uma área de baixa pressão, aliado ao calor e umidade elevados.

Conforme a previsão, as temperaturas mínimas oscilam entre 21°C e 23°C e máximas que podem atingir até os 32°C nas regiões sul, centro, leste, Bolsão e norte.

Para a região sudoeste e pantaneira, esperam-se mínimas entre 24°C e 26°C e máximas de até 34°C. com destaque para a região de Porto Murtinho. Já em Campo Grande, é esperado temperatura mínima de 22°C, com a marca máxima dos termômetros nos 28°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também