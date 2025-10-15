Prefeitura confirma intoxicação em adolescente internada há quase 20 dias em SP

A Prefeitura de Mongaguá, localizada no litoral paulista, informou nesta terça-feira (14) que a adolescente de 16 anos, que se encontra internada em estado crítico, foi diagnosticada com intoxicação por metanol. A confirmação da substância foi realizada por meio de uma combinação de avaliação clínica e um teste de urina que revelou a presença do composto.

De acordo com a administração municipal, a jovem foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade no dia 28 de setembro. Dado o agravamento de seu quadro, foi necessária sua transferência para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional de Itanhaém. Até o momento, ela segue na UTI, em estado grave.

Embora o caso tenha sido inicialmente descartado pelas autoridades locais, a evolução do quadro de saúde da paciente levou à reabertura das investigações e à solicitação de um novo exame.

A Secretaria Municipal de Saúde continua monitorando de perto seu progresso.

Até a última atualização de terça-feira (14), o levantamento da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) revelou que a Baixada Santista apresenta três casos suspeitos de intoxicação por metanol, além de cinco casos já descartados.

Conforme o Ministério da Saúde, no Brasil são 32 casos confirmados, a maioria em São Paulo, e 181 em investigação. Até o momento, cinco mortes foram confirmadas e nove estão em apuração

Em Mato Grosso do Sul tem quatro casos suspeitos da doença, que seguem em investigação.

