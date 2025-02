Prepara a piscina! 3ª onda de calor de 2025 será ampla e forte em vários estados

Seja com banho de piscina ou de bangueira, os Sul-mato-grossenses vão precisar se preparar para enfrentar mais uma onda de calor que vem aí! De acordo com previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), o Brasil deve enfrentar a sua terceira onda de calor em 2025 nos próximos dias.

No primeiro momento, a onda de calor vai atuar em áreas dos estados do Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina e Paraná, se estendendo, posteriormente, pelos estados de Goiás e da Bahia.

A massa de ar quente e seco, que já vem atuando desde os últimos dias em áreas das regiões Sudeste, Sul e Nordeste, ganhará força a partir de domingo (16).

As temperaturas máximas podem superar em mais de 5°C a média climatológica.

A OMM (Organização Meteorológica Mundial) define onde de calor como um período que as temperaturas máximas diárias ultrapassam em 5°C ou mais a média mensal durante, no mínimo, cinco dias consecutivos. Além disso, essas condições devem abranger uma área ampla, e não apenas uma localidade.

