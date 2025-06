Prepara o casaco! Segunda promete esfriar bastante com direito a chuva em MS

O final do mês de junho caminha-se para ter uma mudança drástica no tempo, começando por essa segunda-feira (23), quando a atuação da frente fria afetará diretamente nas temperaturas e inclusive, trará o retorno das chuvas em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa presença da frente fria, associada ao avanço de uma massa de ar frio, provocará a queda acentuada das temperaturas entre 4°C e 6°C inicialmente.

Ocorrerá também o fenômeno chamado "mínima invertida", quando as temperaturas diminuem ao longo do dia, ou seja, as mínimas começam baixa, sobem com o passar das horas no período da tarde e voltam a cair no período da noite.

Na terça-feira (24), por exemplo, é esperado que as mínimas amanheçam na casa dos 0°C com possibilidade de geadas na região sul do estado.

Para essa segunda-feira, ainda, em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 4-15°C e máximas entre 19-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 8-19°C e as máximas entre 20-30°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 10-16°C e máximas entre 24-31°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 10-18°C e máximas entre 22-28°C.

