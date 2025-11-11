Prepara o tereré! Calorzão predomina e máximas beiram os 40°C nesta terça em MS

Com o tempo firme e sem qualquer indicativo de chuva, a terça-feira, dia 11, promete ser de intenso calor e com temperaturas podendo chegar a casa dos 37°C em Mato Grosso do Sul.

A previsão indica tempo firme, predomínio do sol e poucas nuvens, condição essa, resultado da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que favorece o tempo seco e quente.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas estarão em elevação e os níveis de umidade relativa do ar devem permanecer baixos, variando entre 20% e 40%, especialmente durante as horas mais quentes do dia.

Estão previstas mínimas entre 16-20°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 19-27°C e máximas entre 33-37°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 17-24°C e máximas entre 32-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 35°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também