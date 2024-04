Prepara o tereré! Onda de calor se estende e deve durar até a segunda semana de maio

Inicialmente prevista para acabar nesta semana, a 4ª onda de calor de 2024 deve durar mais alguns dias: até a segunda semana de maio. De acordo com a Climatempo, as condições de temperaturas acima da média devem se estender pelo menos até o segundo fim de semana do mês.

O Centro-Sul do País vem sendo o mais atingido pelas altas temperaturas. A previsão é que Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e sul do Mato Grosso, sul de Minas Gerais, além de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, registrem temperaturas superiores a 5°C acima da média nos próximos dias.

O fenômeno, resultado da atuação de uma área de alta pressão, está impedindo que frentes frias avancem para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Presente desde 22 de abril, a onda de calor tem mantido o ar seco e quente, e elevado as temperaturas nessas regiões.

No entanto, o segundo pico está previsto para o fim da próxima semana e deve abranger boa parte dos estados do Centro-Oeste e do Sul.

Por isso, o alerta é para que a população hidrate-se e não fiquem expostas diretamente ao sol, nos horários de maior calor do dia. Em Mato Grosso do Sul, o 'casca de bala' dos Sul-mato-grossenses é o tradicional tereré. Cuide-se!

