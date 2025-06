Preparados? Onda de frio derruba temperaturas para 0°C em MS semana que vem

O inverno começa oficialmente na próxima sexta-feira (20) e já vem trazendo a primeira grande frente fria do ano que promete derrubar os termômetros para 0°C já no começo da próxima semana.

Conforme o CEMTEC (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), por enquanto o estado segue com a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que contribui para a estabilidade do tempo no estado, inibindo a formação de nuvens de chuva e deixando o tempo seco.

Amanhã (19), uma frente fria aliada a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica irá favorecer o aumento de nebulosidade e podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente no extremo sul do estado. Apesar disso, as temperaturas seguem amenas com o vento gelado pela manhã e o ‘calor de rachar’ durante a tarde.

O tempo começa a mudar no estado a partir de domingo, com a possibilidade do aumento da nebulosidade e chuva para grande parte de Mato Grosso do Sul. Em algumas localidades, são esperadas tempestades com raios e fortes rajadas de vento.

Com essa nova frente fria, que chega a partir de domingo, a massa de ar frio, que é o responsável por derrubar as temperaturas, deve avançar e fazer os termômetros registrarem temperaturas mínimas próximas de 0°C a 2°C e possibilidade de geadas, especialmente na região sul do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas de 4°C e máximas de 27°C, para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem ser de 8°C e as máximas de 30°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar entre 10°C e 31°C.

Em Campo Grande são previstas mínimas 10°C e máximas de 28°C.

