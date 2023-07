Preparem os casacos: Clima começa a mudar já na madrugada

Apesar das previsões iniciais para esta quarta-feira (12), o dia em Campo Grande, assim como boa parte de Mato Grosso do Sul, foi marcado por calor e ventos que ultrapassaram os 50 km/h em algumas cidades.

O calor, no entanto, já vai dando um adeus para o campo-grandense, que segundo o metereologista Natálio Abraão, já deve sentir a mudança de temperatura na madrugada desta quinta-feira (13), com os termômetros podendo marcar uma mínima de 11ºC e máxima de 24ºC ao longo do dia.

Ao longo da noite, o morador da Capital ainda deve esperar ventania, com rajadas que podem chegar até 54,7 km/h.

Segundo o Climatempo, também existe a possibilidade de chuvas na Capital.

Deixe seu Comentário

Leia Também