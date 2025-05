Preparem os casacos! Temperaturas podem chegar aos 12ºC em MS neste fim de semana

Após uma semana marcada por altas temperaturas, o sul-mato-grossense finalmente poderá tirar a poeira do casaco e se aconchegar entre as cobertas, com as temperaturas podendo chegar aos 12ºC ainda neste fim de semana.

Segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), já na sexta-feira (9) as temperaturas devem começar a cair, com regiões do Estado podendo enfrentar chuvas e, ocasionalmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Nas regiões sul e sudeste, as temperaturas mínimas podem ficar entre 20-22°C, enquanto as máximas podem atingir entre 28-31°C. Nas regiões sudoeste e pantaneira, os termômetros podem marcar mínimas entre 22-26°C e as máximas entre 33-35°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 31-34°C.

Em Campo Grande, as mínimas podem ficar entre 22-25°C e máximas entre 30-32°C.

No sábado (10), as temperaturas seguem caindo, com a previsão apontando para sol e variação de nebulosidade, com a possibilidade de chuvas e, pontualmente, tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, estão previstas mínimas entre 15-17°C e máximas entre 21-25°C, enquanto nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 19-22°C e as máximas entre 25-27°C.

No bolsão, leste e norte do Estado, moradores podem enfrentar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 28-33°C.

Já na Capital, o Cemtec aponta para mínimas entre 18-20°C e máximas de até 26°C.

Já no domingo (11), o frio “abraça” o Estado, com algumas regiões registrando mínimas de até 12ºC.

Para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados, os termômetros podem registrar mínimas entre 12-15°C e máximas entre 23-25°C, enquanto nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-20°C e as máximas entre 26-28°C.

No bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 18-21°C e máximas entre 27-30°C.

Já em Campo Grande, as temperaturas devem seguir mais altas que em algumas regiões, com a previsão apontando para mínimas entre 17-19°C e máximas entre 26-28°C.

