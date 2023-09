Previsão acerta e MS bate recorde de temperatura com registro de 43°C

Após o último registro do Centro de Monitoramento do Tempo e Do Clima (Cemtec) com a quebra de recorde de altas temperatuas em Mato Grosso do Sul, com Pedro Gomes batendo os 40,7°C na última semana, desta vez, Fátima do Sul, região sul do estado.

O registro foi postado no Facebok do MS News, com o termômetro que fica no centro da cidade marcando 43°C. Outras cidades como Miranda e Porto Murtinho podem bater os 40°C neste sábado.

A previsão do Cemtec é de tempo estável e seco, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, são previstos baixos valores de umidade relativa do ar, que podem variar entre 10% e 20%.

Campo Grande terá máxima de 36°C. Em Dourados, pode chegar a 39ºC pela tarde. No leste do Estado, em Anaurilândia, os termômetros marcam 24°C inicialmente e sobem até os 39ºC.

No Conesul, Iguatemi registra mínima de 23°C e máxima de 39°C. Em Corumbá, na região pantaneira, a máxima pode chegar a 38°C; Aquidauana terá variação entre 26°C e 40°C. No sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 27°C e atinge os 41°C.

No norte, Coxim terá 26°C cedo e alcançará os 39°C ao longo do dia.



Cuidados

Para passar pelo período de onda de calor, a população deve tomar alguns cuidados para evitar mal estar, problemas de pele e até do coração.

Hidratação constante: Beber água regularmente é essencial para prevenir a desidratação. Mantenha-se hidratado ao longo do dia, mesmo se não sentir sede. Evite bebidas alcoólicas e com muita cafeína, pois podem contribuir para a desidratação.



Proteção solar: Use protetor solar com fator de proteção solar (FPS) adequado e aplique-o generosamente em todas as áreas expostas da pele. Reaplique a cada duas horas, principalmente após suar excessivamente.



Roupas adequadas: Opte por roupas leves, soltas e feitas de tecidos respiráveis, que permitam a evaporação do suor e a ventilação adequada. Evite roupas apertadas e tecidos sintéticos, pois eles podem reter o calor e aumentar a temperatura corporal.

Alimentação saudável: Prefira refeições leves e frescas, como frutas, legumes e alimentos ricos em água. Esses alimentos ajudam a manter a hidratação e fornecem nutrientes essenciais. Evite alimentos pesados, gordurosos e de difícil digestão.



