Clima

Previsão aponta instabilidade e chuva para este sábado

A tendência é de pancadas isoladas, com raios e rajadas de vento em algumas regiões

10 janeiro 2026 - 08h14Sarah Chaves
Dia amanhece ensolaradoDia amanhece ensolarado   (Sarah Chaves/JD1)

A previsão do tempo para este sábado (10) em Mato Grosso do Sul indica sol ao longo do dia, com aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas, que podem ocorrer de forma mais intensa e acompanhadas de tempestades isoladas, raios e rajadas de vento. A instabilidade é favorecida pelo transporte de calor e umidade, além da atuação de uma área de baixa pressão atmosférica na região.

Há previsão de volumes significativos de chuva em algumas localidades, com acumulados que podem ultrapassar os 30 milímetros em 24 horas, especialmente nas regiões centro-sul, sudoeste e sudeste/leste do estado. Os ventos sopram predominantemente do quadrante norte, com velocidades entre 40 e 60 km/h, podendo ocorrer rajadas pontuais acima desse patamar.

No sul do estado, Cone-Sul e região de Grande Dourados, as temperaturas variam entre mínimas de 20°C a 22°C e máximas de 25°C a 31°C. No Pantanal e no sudoeste, os termômetros devem marcar mínimas entre 22°C e 26°C, com máximas de 28°C a 31°C. Já nas regiões do Bolsão, norte e leste, as mínimas ficam entre 22°C e 24°C, enquanto as máximas podem alcançar entre 29°C e 36°C.

Em Campo Grande, a previsão para este sábado é de mínima entre 22°C e 24°C e máxima variando de 28°C a 30°C, com chance de pancadas de chuva ao longo do dia.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

