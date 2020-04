Domingo amanhece com céu claro e baixa umidade do ar na capital

As condições do tempo para este domingo (26), é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada pela manhã em Campo Grande, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Há possibilidade de chuva isolada também durante a tarde na região oeste e sul de Mato Grosso do Sul.

Na capital a temperatura máxima pode chegar a 33º C e a mínima em 21ºC, com tempo seco fazendo com que a umidade do ar caía bastante e fique entre 30% a 55%, colocando em risco a saúde respiratória da população.

Na região sudoeste do Estado, no Pantanal e na região alta do centro-norte, como Coxim e Sonora, clima será mais propício à chuvas. A mínima fica em 21º C e a máxima pode chagar a 35°C.

Nas demais áreas, a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre de 17 °C a 37 °C, e a população deve tomar cuidado aos baixos índices de umidade relativa do ar à tarde em estado de atenção e poderá variar entre 25% a 90%.

Algumas dicas para não sofrer durante o clima mais seco é a higienização das mãos com frequência, evitando colocá-las na boca e no nariz.

Manter o corpo sempre bem hidratado, também é importante, portanto, beba bastante água, mesmo sem sentir sede. Na hora do lanche ou da sobremesa, dê preferência a frutas ricas em líquidos, como melancia, melão e laranja, por exemplo. Fique atento à hidratação das crianças, idosos e dos doentes.

Veja como está a previsão do tempo para cada cidade:





