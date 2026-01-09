Previsão de ciclone extratropical coloca MS em alerta para chuvas e ventos fortes

A previsão do primeiro ciclone extratropical de 2026 acendeu o alerta para Mato Grosso do Sul. O fenômeno, caracterizado por grande concentração de nuvens, chuvas intensas e ventos fortes, deve influenciar o tempo no estado principalmente entre sábado (10) e domingo (11).

De acordo com a meteorologista Ana Paula Paes, a formação do ciclone dará origem a uma frente fria, aumentando as condições de instabilidade em diversas regiões sul-mato-grossenses. Informações do Cemtec/MS e do NetClima indicam possibilidade de descargas elétricas e rajadas de vento entre 40 e 70 km/h.

Diante do cenário, a Energisa Mato Grosso do Sul informou que mantém equipes mobilizadas em todas as regiões do estado como parte do plano de contingência para eventos climáticos severos. Nesta semana, uma tempestade que atingiu Campo Grande causou queda de árvores, alagamentos, danos no asfalto e comprometimento do solo, afetando também trechos da rede elétrica.

O coordenador operacional da concessionária, Marcelo Santana, alerta para os riscos envolvendo eletricidade durante temporais. Segundo ele, a principal orientação é não se aproximar nem tocar em cabos elétricos que eventualmente estejam caídos. “Nessas situações, o correto é acionar imediatamente a concessionária”, orienta.

Santana também chama atenção para a possibilidade de quedas de árvores e objetos lançados contra a rede elétrica por causa do vento. A recomendação é não tentar remover galhos ou objetos presos à fiação e comunicar o ocorrido para que equipes especializadas façam o atendimento com segurança.

Entre os cuidados recomendados durante tempestades estão manter distância de janelas, portas metálicas e estruturas condutoras de energia, evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede e desligar o disjuntor geral da residência em caso de faíscas, curto-circuito ou alagamento próximo a tomadas.

Em situações de interrupção no fornecimento de energia ou riscos relacionados à rede elétrica, a concessionária orienta que os moradores utilizem os canais de atendimento para registrar ocorrências e solicitar suporte.

