Deve chover forte à tarde na capital, segundo Inmet

Campo Grande começa a quinta-feira (12) com previsão de pancadas de chuvas e trovoadas isoladas que devem ocorrer principalmente à tarde, quando pode chover forte em alguns pontos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na capital, máxima deve chegar aos 31°C e mínima a 21°C, com tempo parcialmente nublado, rajadas de vento fraco a moderado. Umidade do ar na capital varia de 65% a 95%.



Para o Mato Grosso do Sul, Inmet prevê temperatura máxima nos 32ºC e mínima em 20°C, com tempo nublado com pancadas de chuva e trovoadas especialmente no norte e nordeste do estado onde os acumulados de precipitação serão significativos.

Haverá névoa úmida ao amanhecer nas mesorregiões de divisa com o Paraguai.





