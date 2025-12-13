Previsão é de chuva intensa e tempestades para este sábado no MS

O tempo no Mato Grosso do Sul para este sábado (13) será marcado por instabilidade climática. A previsão indica que o estado deve enfrentar chuvas intensas, principalmente nas regiões sul, sudeste e leste, com possibilidade de acúmulos superiores a 50 mm em 24 horas. Essas chuvas podem vir acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e até mesmo quedas de granizo.

Na capital, Campo Grande, as temperaturas variam entre 23°C e 28°C, com previsão de chuvas ao longo do dia. O clima quente e úmido deve prevalecer em outras regiões, como em Corumbá, com máximas de 34°C, e em Aquidauana, que pode alcançar 31°C.

A previsão aponta também para temperaturas amenas no Cone-Sul e Grande Dourados, com mínimas entre 21°C e 24°C, e máximas oscilando entre 26°C e 30°C.

As condições de tempo instáveis se devem à interação entre áreas de baixa pressão atmosférica e o transporte intenso de calor e umidade, o que favorece a formação de tempestades no estado.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também