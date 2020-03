Previsão é de dia nublado com chuva neste domingo

A previsão do tempo para este domingo (22) é de céu parcialmente nublado a nublado com chuva isolada, em Campo Grande, segundo informações do Instituto de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o Instituto, as temperaturas podem oscilar entre a mínima de 22ºC, e máxima de até 29ºC com umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%, não oferecendo riscos à saúde da população campo-grandense.

Já para o Mato Grosso do Sul, a previsão do Inmet é de céu nublado com pancadas de chuva no centro-norte e nordeste; no centro e norte o tempo fica nublado a parcialmente nublado com chuva isolada.

As temperaturas podem variar de 19ºC, a mínima, até os 34ºC, a máxima, também com umidade relativa do ar máxima de 95%.

