Previsão é de dia nublado para Campo Grande

A previsão do tempo, segundo o Instituto de Meteorologia (Inmet), deste domingo (19) para a capital sul-mato-grossense é de céu nublado a parcialmente nublado durante a manhã e passando para pancadas de chuvas e trovoadas isoladas a tarde e noite.

Ainda de acordo com o Inmet, a temperatura varia entre mínima de 21ºC e máxima de até 31°C, com umidade relativa do ar máxima de 95% e não oferecendo riscos a saúde.

Para Mato Grosso do Sul, o instituto também prevê céu nublado para a manhã e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas durante o final da tarde.

Exceto a Capital, que contará com fortes chuvas ainda na parte da noite, todo o estado tem previsão de céu nublado e pancadas de chuvas e trovoadas isoladas somente no final da tarde, além do clima, a temperatura também vai variar entre 21ºC e 31°C.

