Previsão é de pancadas de chuvas para esta sexta-feira

Nesta sexta-feira (13) a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com expectativa para pancadas de chuva em parte do Estado, causadas por formação de uma baixa pressão no oceano com a frente fria em direção ao sul de São Paulo.

A maior possibilidade de chuva frequente será no Centro-norte de Mato Grosso do Sul, que englobam Campo Grande, Coxim e Sonora. As temperaturas em todo o Estado poderão variar entre de 20 °C a 37 °C e na capital variação está estimada em 22 °C a 30 °C.

A umidade relativa do ar está estimada entre 40% a 95% ao longo do dia em toda a região.





