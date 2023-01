Previsão é de tempo estável com sol na maior parte do estado

O tempo fica estável nesta sexta-feira (6) em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol e máxima de até 34°C, em algumas regiões terá nebulosidade e são esperadas mais chuvas no norte e nordeste do estado. Na Capital espera-se temperatura mínima de 19°C e máxima de até 27°C.

As temperaturas mais altas devem ser registradas nas regiões pantaneira e sudoeste, com mínimas entre 20/22°C e máxima de até 34°C. Em Coxim, no Sul do estado, e Paranaíba, no Nordeste, a previsão indica sol com algumas nuvens, mas pancadas de chuvas isoladas não estão descartadas.

Conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a nebulosidade e calor ocorre por causa da atuação de uma massa de ar seco impulsionada por um sistema de alta pressão atmosférica pós-frontal, ou seja, após a passagem da frente fria.

Porém, pancadas de chuvas isoladas podem surgir nas regiões norte e nordeste, devido a atuação da Zona de Convergência de Umidade do Atlântico Sul (ZCAS).

Confira a previsão completa no mapa abaixo:

