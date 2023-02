Previsão indica mais um dia de variação com sol e chuva em todo o estado

As características típicas do verão seguem dominando o tempo, nesta quarta-feira (15), em Mato Grosso do Sul. A previsão aponta uma variação com sol, nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas. Na Capital, a mínima deve ficar na casa dos 22°C e a máxima pode chegar aos 30°C, com muitas nuvens e possibilidade de chuva isoladas com rajadas de vento moderadas.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) a região pantaneira deve atingir os 33°C de máxima em Aquidauana e Corumbá, enquanto a mínima prevista é de 24°C nas duas cidades.

No norte do Estado, Coxim a temperatura varia entre 24°C e 3°C. Na parte sul do mapa, Ponta Porã e Iguatemi podem atingir máxima de até 30°C.

No Bolsão, as temperaturas ficam um pouco mais elevadas. Três Lagoas terá mínima de 23°C e máxima de 35°C.

