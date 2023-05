Previsão indica sol e baixa umidade do ar neste sábado

O tempo amanheceu ensolarado e com vento gelado neste sábado (20), apesar da sensação de frio nas primeiras horas da manhã, a previsão indica sol e elevação das temperaturas, ao longo do dia, em boa parte do Estado, com baixa umidade do ar. Na Capital, a temperatura varia entre 16°C e 29°C.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) na região Sul os termômetros ficaram mais para baixo, Dourados a mínima é de 12ºC e máxima de 29ºC, Iguatemi registra mínima de 12ºC e a máxima de 27ºC; Ponta Porã terá mínima de 14°C e máxima de 27°C.

Na região Leste, Anaurilândia terá mínima de 13°C e máxima de 28°C. No Sul do Estado. Corumbá a mínima chega aos 20°C e a máxima aos 32°C. Porto Murtinho varia entre 20°C e 32°C.

No Norte, em Coxim, o dia começa com 16°C e a máxima alcança 34°C. No Bolsão, Três Lagoas terá a mínima de 12ºC e a máxima de 30°C.

Deixe seu Comentário

Leia Também