Primavera começa com risco de temporais e chegada de frente fria em MS

A estação da primavera começa oficialmente nesta segunda-feira (22) e com ela, deverão ocorrer mudanças no clima sul-mato-grossense. Isso porque durante o dia, poderão acontecer temporais em várias regiões e a chegada de uma frente fria.

Esse fenômeno, inclusive, servirá para derrubar as temperaturas máximas e mínimas, ajudando a interromper a sequência de semanas de calor intenso e até extremo, além de ajudar nos focos de incêndio espalhados por várias cidades.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há risco de temporais, com possibilidade de chuvas intensas, rajadas de vento fortes, descargas elétricas e, de forma localizada, queda de granizo. Os acumulados de chuva podem ultrapassar os 40 mm/24h, principalmente na região centro-sul do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 12-14°C e máximas entre 24-27°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 16-22°C e máximas entre 26-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 17-21°C e máximas entre 31-34°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 27-29°C.

