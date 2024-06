Primeira frente fria 'dá as caras' e derruba mínimas para 9°C nesta quarta em MS

A passagem da primeira frente fria por Mato Grosso do Sul nesse final de junho acontece já nesta quarta-feira (26), com uma mudança bastante significativa para algumas regiões, como as cidades de fronteira e do sul do Estado, que poderão ter mínima de 9°C no decorrer do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica sol e variação de nebulosidade. Com o avanço do ar relativamente frio, devem ocorrer temperaturas mais amenas, sendo observados os menores valores de temperaturas associadas a esta frente fria.

Estão previstas temperaturas mínimas de 9°C e máximas de 24°C para as regiões sul, sudeste e sudoeste. Na região pantaneira esperam-se mínimas de 12-16°C e máximas de 27°C.

Para as regiões norte, leste e bolsão esperam-se mínimas de 13°C e máximas entre 33°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas de 15°C e máximas de 27°C.

Os ventos atuam do quadrante sul e giram para o quadrante norte ao longo de quinta com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também