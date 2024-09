Primeiro dia de setembro será quente e seco em Mato Grosso do Sul

O setembro começou neste domingo (1°) e o calorão não deve dar trégua aos sul-mato-grossenses. O tempo ficará estável, com sol e aumento de nebulosidade, principalmente nas regiões sul e sudoeste.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), uma frente fria de fraca intensidade iniciado no sábado (31), fez as temperaturas caírem um pouco nas regiões sul e sudoeste. Ainda assim, o calor irá predominar.

Além disso, esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 20-30%”, destaca o órgão. Por isso, é importante que a população beba bastante líquido, umidifique os ambientes e, em hipótese alguma, ateie fogo em qualquer material.

A mínima prevista para Campo Grande é de 22°C e a máxima de 34°C. Na região do Bolsão, Paranaíba registra 17ºC pela manhã e 36°C à tarde, já em Três Lagoas a mínima é de 16°C e a máxima de 35°C.

No norte, Camapuã e Coxim têm mínimas de 19°C e máximas de 36°C e 37°C, respectivamente. Os termômetros em Corumbá, na região pantaneira, marcam 22°C inicialmente e chegam aos 30°C ao longo do dia, enquanto os valores em Aquidauana variam entre 21°C e 35°C.

O município de Dourados amanhece com 17°C e chega aos 33°C nos horários mais quentes. Em Porto Murtinho, no sudoeste, a mínima é de 19°C e a máxima de 28°C. No sul do Estado, uma das regiões mais afetadas pelo avanço da frente fria, Ponta Porã e Iguatemi iniciam o domingo com 16°C e atingem máximas respectivas de 26°C e 29°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também