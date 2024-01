Primeiro dia do ano terá sol entre nuvens e calorão de até 32°C em MS

Sol entre nuvens e chuvas isoladas podem marcar o primeiro dia de 2024. As pancadas são típicas do verão, estação do ano que começou no final de dezembro.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), em Campo Grande, as temperaturas oscilam entre 22ºC e 27ºC nesta segunda-feira (1º).

Três Lagoas terá uma das temperaturas mais altas, com máxima prevista de 32°C, enquanto Ponta Porã vai ter mínima estimada de 20°C.

Confira no mapa:

