Primeiro domingou do ano será com muito sol e previsão de tempestade em MS

Primeiro ‘domingou’ do ano será com sol e chuva em grande parte de Mato Grosso do Sul. Ainda assim as temperaturas ficam altas, com calorão podendo chegar a 35°C.

De acordo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), o dia deve ser de sol com altas temperaturas, porém ao longo do dia existe a possibilidade de um aumento da nebulosidade e de chuvas de intensidade fraca a moderada.

Essa situação meteorológica ocorre devido a aproximação e o avanço de uma frente fria, aliada a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 18°C e 22°C e máximas entre 31°C e 35°C para as regiões Sul, Leste e Sudeste do Estado.

Nas regiões Pantaneira e Sudoeste esperam-se mínimas entre 21°C e 24°C e máximas entre 31°C e 34°C. Já nas regiões do Bolsão e Norte são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 30°C e 33°C. Em Campo Grande, mínimas entre 20°C e 22°C e máximas entre 29°C e 31°C.

Confira no mapa:

