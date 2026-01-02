Menu
Primeiro 'sextou' do ano pode ter tempestades em meio a calor em MS

Aproximação de frente fria traz cenário de instabilidade ao estado

02 janeiro 2026 - 07h30Luiz Vinicius
Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul Tempo permanece instável em Mato Grosso do Sul   (Luiz Vinicius)

A primeira sexta-feira do ano, dia 2, promete ter calor, mas há uma preocupação em razão da possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.

Essa situação meteorológica ocorre devido ao intenso transporte de calor e umidade, aliado a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), além disso, a aproximação de uma frente fria oceânica favorece a formação de instabilidades.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 22°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 25°C e máximas de 35°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 25°C e máxima de 33°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 22°C e a máxima deve chegar a 31°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 30°C.

