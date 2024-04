MS deve ficar mais quente e ter menos chuvas que o esperado no próximo trimestre

O prognóstico da precipitação climatológica esperada para os meses de maio, junho e julho (MJJ), mostram que os efeitos do fenômeno El Niño irão enfraquecer ao longo do trimestre.

Mas momento não é de descuido, já que, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), a precipitação de chuva que seria esperada para os próximos meses, tem a tendência de ficarem abaixo da média histórica no estado do Mato Grosso do Sul para o trimestre MJJ.

Na metade norte do estado, onde se encontram as cidades de Camapuã e Coxim, as chuvas variam entre 50 a 200 mm e nas regiões sul, sudeste e sudoeste, próximos as cidades de Ponta Porã, Porto Murtinho e Iguatemi, são esperados entre 200 a 400 mm de chuva.

Já as regiões noroeste e nordeste do estado, que englobam Corumbá, Ladário, Inocência, Paranaíba, Cassilândia, Aquidauana e Chapadão do Sul devem ter uma precipitação menor, que varia entre 50-100 mm

Já em relação a temperatura, Mato Grosso do Sul terá um trimestres mais quente que o normal conforme o prognóstico do Cemtec.

