quinta, 13 de novembro de 2025
UEMS Nov25
Clima

Promessa é de bastante chuva ao longo de quinta-feira em MS

Tendência é que com esse cenário, calor se afaste por alguns dias

13 novembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Chuva chegou de mansinha em Campo GrandeChuva chegou de mansinha em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Mato Grosso do Sul e principalmente Campo Grande entrarão definitivamente na rota das chuvas nos próximos dias, começando a partir desta quinta-feira, dia 13, com a mudança no tempo que teve início ainda na noite de quarta-feira, dia 12.

A previsão já indica um tempo mais fechado e maior presença de nuvens em grande parte do estado. As condições atmosféricas tornam-se favoráveis à ocorrência de chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a presença de uma frente fria oceânica também contribui para a intensificação das instabilidades sobre Mato Grosso do Sul.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 23-33°C nas regiões sul, cone-sul e Grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas variam entre 23-27°C, com máximas entre 27-33°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros registram mínimas entre 21-24°C e máximas entre 27-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 21-24°C e máximas entre 28-33°C.

Vanguard - Sound

