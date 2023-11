Promessa é de terça-feira chuvosa em Mato Grosso do Sul

Após longos e intensos meses de calor, Mato Grosso do Sul entra na semana em que vive momentos de instabilidade no tempo, podendo ter pancadas de chuva a qualquer momento do dia, além de ter as temperaturas mais amenas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão de tempo instável, com probabilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

A atuação de uma área de baixa pressão atmosférica sobre o Paraguai e o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas

Os termômetros em Campo Grande registram 24°C inicialmente e podem chegar a 31°C ao longo do dia. Em Dourados, a mínima é de 25°C e a máxima de 35°C.

Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã tem variação entre 22°C e 30°C. Os municípios de Iguatemi e Anaurilândia amanhecem com 23°C e marcam 33°C no período da tarde.

No Bolsão, Paranaíba e Três Lagoas iniciam o dia com 24°C, com máximas que atingem 32°C e 33°C, respectivamente. Na região Norte, Coxim e Camapuã apresentam temperaturas semelhantes, com valores que variam de 23°C a 33°C.

As regiões Pantanal e Sudoeste do Estado são responsáveis por registrar a temperatura mais alta desta terça-feira. Corumbá e Porto Murtinho apresentam mínimas de 25°C e podem chegar a 35°C nos horários mais quentes do dia.

