Clima

'Proteja-se': Defesa Civil emite alerta de temporal para Campo Grande

Chuvas poderão vir acompanhadas de rajadas de ventos e queda de granizo

07 novembro 2025 - 10h11Luiz Vinicius     atualizado em 07/11/2025 às 10h59
Um dia nublado e escuro em Campo GrandeUm dia nublado e escuro em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

Que Mato Grosso do Sul estava sob alerta de risco de tempestades para essa sexta-feira, dia 7, isso não era nenhum mistério. Porém, a Defesa Civil emitiu um comunicado alertando para possíveis temporais para o decorrer do dia em Campo Grande.

Essa mudança climática poderá vir acompanhada de rajadas de vento e queda de granizo. O órgão, inclusive, foi até categórico ao dizer para a população "se proteger".

A previsão inicial apontava para sol e variação de nebulosidade, mas já pela manhã, algumas nuvens carregadas foram aparecendo no céu campo-grandense.

A mudança mais feroz acontece entre a tarde e a noite em decorrência do avanço de uma frente fria, onde as condições do tempo mudam, especialmente nas regiões sul e sudoeste do estado, onde há risco de chuvas intensas, acompanhadas de descargas elétricas atmosféricas e rajadas de vento.

De acordo com os institutos meteorológicos, a previsão exige atenção redobrada, já que os ventos podem ficar entre 60 e 80 km/h.

