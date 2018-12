Quarta de tempo instável no MS

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), nos próximos dias o tempo vai continuar instável variando entre períodos de sol pela manhã, aumento de nebulosidade a tarde, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas, especialmente no nordeste, leste e sul do estado onde ocasionalmente chove forte.Temperaturas permanecem estáveis em todo o estado, a mínima é de 19ºC e máxima de 34ºC.

Na capital nesta quarta-feira (26), o céu fica parcialmente nublado com pancadas de chuva. A mínima de 21ºC e a máxima de 32ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também