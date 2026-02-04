Quarta-feira deve ser de clima ameno e chuvoso mais uma vez em MS

A quarta-feira, dia 4, em Mato Grosso do Sul não deve ter mudanças no tempo, pois a tendência é que o dia permaneça com temperaturas amenas e com bastante chuva em praticamente todas as regiões do Estado.

Essa instabilidade atmosférica ocorre devido ao intenso transporte de ar úmido, configurando um corredor de umidade aliado a passagem de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) explica que em algumas localidades, é possível que tenha alagamentos, enxurradas e até elevação do nível de rios, acendendo o alerta em alguns municípios.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 31°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 31°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

