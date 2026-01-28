Menu
Quarta-feira promete clima instável com sol e chuva em Mato Grosso do Sul

Mudança de cenário é classificado como típico do verão

28 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Sol entre nuvens em Campo GrandeSol entre nuvens em Campo Grande   (Vinicius Costa)

A quarta-feira, dia 28, promete ter mescla no clima de Mato Grosso do Sul, onde o calor e o tempo firme são esperados ao longo da manhã, enquanto as chuvas devem ocorrer durante a tarde.

Essas chuvas, inclusive, a meteorologia classifica ela como típicas do verão, dessa forma, aumentando a chance de vir acompanhadas de raios e ventos intensos.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos também estarão em maior evidência, podendo chegar a 50 km/h ou ultrapassarem essa marca.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 347°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C

