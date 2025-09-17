Menu
Quarta-feira promete mais um dia de calor e máximas 'nas alturas' em MS

Campo Grande, por exemplo, pode ficar na casa dos 35°C a 38°C ao longo do dia

17 setembro 2025 - 07h10Luiz Vinicius
Tempo permanece quente em Campo GrandeTempo permanece quente em Campo Grande   (Álvaro Rezende)

Mato Grosso do Sul segue acumulando dias e mais dias de calor, onde nesta quarta-feira (17), a tendência é de mais um dia de máximas 'nas alturas' e deixando o clima quente e seco.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), as temperaturas máximas podem chegar aos 42°C em algumas regiões do estado, aliado a baixa umidade relativa do ar, com previsão de valores entre 10% a 30%.

Devido ao acentuado aquecimento diurno, podem ocorrer chuvas e tempestades isoladas, principalmente nas regiões sul, sudoeste e oeste do estado, embora não se descarte pancadas de chuva nas demais regiões.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-37°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 22-27°C e máximas entre 35-41°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 20-23°C e máximas entre 35-41°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 35-38°C.

