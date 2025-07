Quarta-feira será de calor e umidade em alerta em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul passa por um período de estiagem de chuva e aumento de temperatura. Com isso, o calor deve ser predominante nesta quarta-feira (23) e a umidade relativa do ar volta a ficar em alerta em várias regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), essa condição meteorológica está associada à atuação de um sistema de alta pressão atmosférica, que inibe a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações, mantendo o tempo firme em todas as regiões do estado.

A recomendação é de medidas preventivas, como a umidificação de ambientes, a ingestão frequente de líquidos e a restrição da exposição solar nos horários mais quentes e secos do dia.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 10-16°C e máximas entre 27-30°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 13-22°C e as máximas entre 31-33°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 12-17°C e máximas entre 28-32°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 17-19°C e máximas entre 28-30°C.

