Quarta-feira será de muito calor e pouca probabilidade de chuva

Tempo segue firme em grande parte de Mato Grosso do Sul nesta quarta-feira (9). Apesar do calor, meteorologia não descarta possibilidades de chuvas rápidas e isoladas.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima), até o fim de semana não deve chover forte no Estado. As temperaturas podem variar entre 15 °C a 37 °C em MS e na capital a variação está estimada em 20 °C a 33 °C.

Paranaíba, Chapadão do Sul e Sonora devem ter pancadas de chuvas durante o dia. Umidade relativa do ar no Estado, ao longo do dia, tem variação estimada entre 35% a 90%.





