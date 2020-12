Quarta-feira tem alerta para tempestades, ventos de 100km/h e granizo

De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), nesta quarta-feira (2) durante o dia o céu deve variar entre parcialmente nublado a nublado e com pancadas de chuvas, que serão mais intensa entre a tarde e à noite.

Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou aviso de alerta para a região, devido a tempestades com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h e queda de granizo.

Temperaturas no Estado variam entre de 22°C a 37°C. Em Campo Grande o dia começa com 22°C e a máxima não deve passar de 33°C.

