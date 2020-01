Quarta pode ser nublada com máxima de 28°C na capital

A previsão do tempo para esta quarta-feira (22) é de céu claro a parcialmente nublado durante a manhã, com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas no período vespertino em Campo Grande.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) ainda prevê, a mesma previsão para o interior de Mato Grosso do Sul. Na capital, a mínima deve ser de 21°C e máxima de 28°C. Já no interior, a mínima pode ser de 19°C e máxima pode atingir 36°C.

A unidade relativa do ar em Campo Grande pode alcançar 90% na capital e no interior do Estado.

