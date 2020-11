Quarta será de chuva em todo MS com possibilidade de granizo

O estado de Mato Grosso do Sul continua sob aviso de temporal nesta quarta-feira (18). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta para chuvas intensas, que a depender da região, pode variar entre 30 a 100 milímetros, ventos com intensidade entre 60 a 100 quilômetros, e queda de granizo.

O Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) afirma que os ventos devem mudar gradativamente para nordeste na quinta-feira (19) diminuindo as instabilidades.

O avanço de uma frente fria vai provocar ligeiro declínio das temperaturas máximas no Estado.

Nesta quarta-feira o céu permanece nublado e há possibilidade de chuva em todas as regiões.

Todos tenha muita atenção, para as condições adversas que podem ocorrer como chuvas intensas, ventos fortes e raios, especialmente na parte centro-sul.

As temperaturas neste dia podem variar entre 18°C a 33°C e na capital variação está estimada em 21 °C a 25 °C.

Em Dourados a máxima não passa dos 24 °C, já em Corumbá chega aos 31 °C, no município de Paranaíba os termometros devem registrar 33 °C.

