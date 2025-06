Quem apagou as luzes? Semana começa com tempo "fechado" e chuva na Capital

Após dias marcados por baixas temperaturas, Campo Grande viu o calor voltar nesta segunda-feira (2), mas ainda acompanhado de chuva durante a tarde, com algumas regiões da Capital registrando precipitação e o tempo “fechado”.

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), até a quinta-feira (5), as temperaturas devem continuar a subir em todo o Estado, em Campo Grande, devem atingir máximas de 30ºC.

Na Capital, já nesta terça-feira (3), a previsão aponta para mínimas de 19ºC, ainda com “lembranças” do frio, e máximas de 28ºC, relembrando ao campo-grandense o calor que o acompanha em maior parte do ano.

Na quarta-feira (4), os termômetros podem registrar mínimas de 21ºC e máximas de 30ºC, enquanto na quinta-feira (5), as mínimas sobem um pouco, ficando em 22ºC, e as máximas se mantêm em 30ºC.

Além das altas temperaturas, o Cemtec alertou para baixos valores de umidade relativa do ar, entre 25-45%. Apesar disso, estão previstas pancadas de chuvas e tempestades isoladas.

